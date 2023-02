Alle ingenti risorse arrivate nell’Oristanese dalla finanziaria regionale per opere pubbliche, impiantistica e contributi alle associazioni sportive, si aggiungono quelle per interventi di diversa natura.

Istituzioni sovracomunali. All’Unione dei Comuni Parte Montis 200.000 euro per un progetto di trasporto pubblico locale al fine di contenere lo spopolamento e all’Unione dei Comuni dei Fenici 310mila euro per progetti territoriali. La Fondazione distretto rurale giudicato di Arborea riceverà 150mila euro (2 annualità), per un progetto sulla cultura rurale.

Attività Produttive. Il Flag Pescando Sardegna centro occidentale Cabras riceverà 100mila euro per iniziative finalizzate a prevenire perdite produttive derivanti dal blocco dell'attività di pesca e commercializzazione.

Sociale. Il Comune di Terralba, per tre anni, avrà un contributo di 170mila euro per la gestione del centro socio educativo assistenziale.

Cultura. Al Centro di cultura popolare di Santu Lussurgiu sono stati destinati 50mila euro, mentre 25mila euro (uguale cifra anche per il 2024) arrivano alla Casa Natale Antonio Gramsci di Ales. Per la pianificazione e istituzione dell'ufficio di Piano, la Fondazione Monte ‘e Prama di Cabras, si è vista assegnare 200mila euro per il 2023 e 100mila per il prossimo anno, così come il Comune di Oristano riceverà per l'attività dell'Instar 50mila euro per 2 annualità. Il Comune di Bosa con 150mila euro provvederà alla costituzione della fondazione dell’ecomuseo, mentre sempre in tema di ecologia il Comune di Allai ha ottenuto 50mila euro per la “Eco Rurality”.

Mostre ed eventi. Il Comune di Marrubiu ha avuto 50mila euro annui (2023 e 2024) per Su Marrulleri, mentre l’associazione Sardinia di Bosa con 120mila euro potrà organizzare il Beerfest. Il Comune di Modolo ha avuto un contributo di 20mila euro per “Borgo in mostra”, il Comune di Samugheo due finanziamenti di 90mila ciascuno per la realizzazione delle mostre Tessingiu e per la Fiera dell’artigianato artistico. Contributo di 35mila euro per due anni anche al Comune di Ollastra per la fiera del bestiame di San Marco. 50mila euro invece al Consorzio di tutela della Vernaccia di Oristano doc per la realizzazione di un evento in occasione della Sartiglia. Per l’organizzazione del centenario dell'incoronazione di Nostra Signora di Bonaria di Marceddì il Comune di Terralba disporrà di 100mila euro, mentre il Gruppo micologico terralbese riceverà 20mila euro.

