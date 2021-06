Ha trovato una busta contenente una notevole somma di denaro e l’ha consegnata alla caserma della Guardia di finanza.

Il cittadino modello, raro da trovare soprattutto in tempi di crisi come questi, era nel centro di Oristano quando ha notato una busta sul marciapiede. Quando l’ha aperta ha scoperto l’ingente somma.

L’uomo, in città, non ha avuto alcun tentennamento e si è recato nella caserma della Finanza, consegnando la busta con il denaro ad un finanziere.

Il Comando provinciale delle Fiamme gialle ha ringraziato il cittadino per il suo grande gesto e ha ora lanciato un appello alla persona che ha perso il denaro affinché si presenti nella caserma per ritirare quanto ha perso.

L’uomo ha anche fornito ai finanzieri elementi importanti per individuare il proprietario.

“Come previsto dalla legge, nel caso in cui non si riuscisse a risalire, in maniera inconfutabile, al legittimo proprietario - scrive il Comando delle fiamme gialle - la somma sarà consegnata al Comune ove è avvenuto il ritrovamento, che provvederà a pubblicare, nell’Albo pretorio, quanto avvenuto, per due domeniche successive. Il predetto avviso dovrà restare affisso per almeno tre giorni consecutivi. Trascorso un anno dall’ultima pubblicazione, senza che il proprietario del denaro ritrovato abbia dimostrato e rivendicato la proprietà dello stesso, la somma in questione diverrà di proprietà del ritrovatore”.

