Anche per l'imminente stagione turistica, l'amministrazione comunale intende continuare a garantire alcuni importanti servizi ai frequentatori delle spiagge, come la somministrazione di cibi e bevande. Per circa 5 mesi, non prorogabili, concederà allora l'area adiacente all'immobile con accesso diretto all'arenile per l'istallazione di un chiosco.

La prossima settimana sarà pubblicato il bando per l'affidamento, contestualmente all'avviso che consente l'installazione di chioschi nelle aree stabilite con il regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, consultabile sul sito istituzionale. Soluzione temporanea visto che da qualche mese il Comune ha dato incarico ad un esperto per la predisposizione di un bando di gara, a procedura aperta, per l'affidamento dell'immobile con concessione di 15 anni.

Questo anche considerato il recente rilascio della struttura da parte del precedente concessionario, che necessita di numerosi interventi di messa in sicurezza e a norma degli impianti e sistemazione di difformità tecniche rispetto ai progetti approvati.

