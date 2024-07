Inaugurato ufficialmente a Tresnuraghes un altro importante servizio per la comunità e i paesi vicini. Si tratta del baby parking e asilo nido comunale “Cocco & Drilly". Il baby parking sarà attivo nei mesi di luglio e agosto, mentre l’asilo nido 3 - 36 mesi avrà inizio a settembre.

«Comunicheremo a breve la data per l'open day dell'asilo nido – afferma il sindaco Gianluigi Mastinu - durante il quale si potranno avere tutte le informazioni in merito all'iscrizione e all'organizzazione. Non possiamo che essere orgogliosi dell'importante traguardo – aggiunge - e di aver in pochissimi giorni raggiunto il limite delle iscrizioni per il baby parking. Ci auguriamo che sia solo l'inizio di un servizio adeguato e utile per l'intera comunità a misura di bambino».

