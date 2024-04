Attraverso due diverse linee di intervento, arrivano i sostegni finanziari a fondo perduto per le imprese situate nel territorio di Tresnuraghes, attraverso un bando pubblicato dall’amministrazione comunale.

Nella prima è prevista l’erogazione di contributi per spese di gestione pagate e riferite ai consumi dell’anno 2022, come ad esempio canoni di locazione, spese di contribuzione del personale, spese di consumi vari nella gestione dell’attività tra cui energia elettrica, telefonica e idrica. Nella seconda sono invece previsti finanziamenti di iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza.

Tra i principali requisiti richiesti per la partecipazione figurano l’essere in regola con il pagamento dei tributi locali, degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative (Durc), non aver beneficiato del medesimo contributo per le annualità 2020 e 2021. Le imprese non devono inoltre trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento e soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo

Per ogni ulteriore chiarimento ci si può rivolgere al telefono 0785-314014/314013 o alla e-mail: amministrativo@comune.tresnuraghes.or.it

