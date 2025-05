Sono aperte le iscrizioni per il servizio di Baby parking che verrà riproposto anche per la prossima estate dall’amministrazione comunale. Sarà attivo nei mesi di luglio e agosto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 ed accoglierà bambini dai 3 mesi ai 6 anni.

Da sottolineare come in questo periodo molto particolare dell’anno, è questa una opportunità importante soprattutto per le famiglie con i genitori che lavorano, rappresentando un valido supporto per far svolgere delle attività ai loro figli.

