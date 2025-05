Una passeggiata tra i boschi rigogliosi, radure e fonti d'acqua cristallina del monte di Seneghe per rigenerare spirito e corpo. È “Boschi e sorgenti del Montiferru": l’escursione naturalistica che si terrà domenica 25 maggio, organizzata dalla Pro loco e dall’associazione Autogestita di caccia, entrambi di Seneghe.

Un trekking per immergersi nella natura inviolata, per godere di un paesaggio mozzafiato, che solo questo angolo del Montiferru può regalare. Due i percorsi ad anello sia per praticanti incalliti che per semplici passeggiatori, con partenza da Nuraghe Ruiu. Il primo di circa 7 chilometri con difficoltà media, e uno più semplice da circa 3 chilometri. I tragitti non presentano particolari difficoltà: bastano un paio di scarpe da trekking o da ginnastica e abbigliamento adatto per la camminata.

Al termine del trekking il momento conviviale a base di prodotti alimentari locali e carne di cinghiale, accompagnati dalla musica del fisarmonicista Matteo Scano. Il raduno è fissato alle 8 di mattina presso la località Nuraghe Ruiu, la partenza dell’escursione è prrevista per le 9.30.

© Riproduzione riservata