Disagi per i cittadini residenti a Tramatza, ma anche per chi abita nei paesi limitrofi.

La direzione generale della Asl 5 di Oristano fa sapere infatti che domani, venerdì 22 marzo, l’ambulatorio straordinario di comunità territoriale, allestito in via Guglielmo Marconi 1, non sarà operativo. La motivazione è sempre la stessa: pochi medici in servizio. Dunque l’Ascot di Tramatza domani sarà chiuso. Il servizio è rivolto ai pazienti senza medico di base di Tramatza, Bauladu e Milis.

In tutta la provincia gli Ascot sono 25, anche se non sempre sono aperti. Al servizio, quando è attivo, possono rivolgersi i cittadini privi del medico di famiglia per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari e certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.

