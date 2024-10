Olive all’asta. Così ha deciso il Comune di Tramatza. L’amministrazione comunale intende vendere tutto ciò che si può raccogliere dalle piante dell’oliveto di proprietà comunale, in località “Serra Maiori”.

La vendita verrà effettuata considerando il miglior offerente sul prezzo a base d’asta di 300 euro. Gli interessati potranno proporre la loro offerta in busta chiusa scrivendo all’esterno la dicitura: “Offerta per raccolta olive in località “Serra Maiori” entro le 14 del prossimo 11 novembre 2024.

L’offerta dovrà contenere espressamente anche l’impegno, da parte dell’interessato, di provvedere, a propria cura e spese, all'eliminazione di tutti i polloni germogliati e sviluppatisi dai tronchi e dalle radici delle piante. Non potranno essere eseguiti lavori di potatura. Il Comune fa sapere inoltre che è consentito l’utilizzo di strumenti scuotitori, ma non l’accesso con mezzi agricoli che provochino danni al terreno e all’impianto di irrigazione sottostante. È obbligatorio poi il ripristino dei luoghi. Per la presentazione dell'offerta può essere utilizzato il modulo presente sul sito istituzionale del Comune.

