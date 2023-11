Buone notizie per le famiglie dove sono presenti bambini piccoli. Il Comune di Tramatza ha aperto i termini per la presentazione delle domande rivolte all’ottenimento del contributo comunale per i nati nel 2023.

Destinatari del contributo sono i nuclei familiari che presentino requisiti precisi: i due genitori devono essere residenti nel Comune da almeno tre anni alla data della nascita del figlio e l’Isee non deve superare i 30mila euro. Come fanno sapere dal Comune, l’ importo del contributo verrà stabilito in base al numero delle domande e alle risorse disponibili in bilancio. Non potrà comunque essere superiore ai mille euro.

La domanda può essere presentata all’ufficio protocollo del Comune entro il giorno 15 novembre da uno dei genitori, o a mano oppure alla mail protocollo@comune.tramatza.or.it. La modulistica da utilizzare è invece a disposizione nel sito del Comune di Tramatza.

© Riproduzione riservata