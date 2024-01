Domani i cittadini di Tramatza festeggiano Sant’Efisio, appuntamento che il paese aspetta per un anno intero. Alle 17.30 sono previsti i vespri, nella chiesa di Santa Maria Maddalena, poi alle 20 l’atteso falò in piazza Sant’Efisio. La raccolta della legna nei giorni scorsi ha coinvolto tanti cittadini, come vuole la tradizione. Lunedì invece, alle 10,30 è prevista la processione, alle 11 invece la messa solenne che sarà presieduta da don Alessandro Floris. Non mancheranno i festeggiamenti civili.

Domani sera, in piazza Sant'Efisio, dopo la benedizione del falò, ci sarà la tradizionale cena a base di pesce. Cucineranno tanti cittadini di Cesenatico, con il quale già da tempo è in corso un gemellaggio. Il ricavato della cena verrà devoluto per i lavori di ristrutturazione dell'oratorio parrocchiale, struttura che ha bisogno di diversi interventi. Intanto nei giorni scorsi il presidente uscente del comitato che organizza la festa, Alberto Piras, ha consegnato la bandiera raffigurante il Santo al nuovo, Simone Porta, appena 15 anni. Durante la cerimonia era presente anche il parroco don Giacomo Zichi.

