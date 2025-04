Un allevatore di Tramatza martedì sera è stato disarcionato dal cavallo e trascinato per diversi metri. Adesso il sessantenne è ricoverato all’ospedale di Sassari in coma farmacologico, monitorato costantemente dai sanitari.

L’incidente è accaduto nell’azienda di famiglia. Secondo quanto emerso dai primi riscontri, Ernesto Manca era in sella al cavallo all’interno del proprio terreno. Sembrava tutto normale quando si è verificato l’imprevisto: un balzo improvviso, il sessantenne è stato disarcionato e proiettato in avanti. Poi è stato trascinato per diversi metri. Sembra che inizialmente Manca sia riuscito a sollevarsi da solo, poi si è accasciato ed è stato ritrovato ferito dai familiari. Immediatamente soccorso, dopo le prime cure al San Martino di Oristano, i medici hanno deciso di trasferirlo all’ospedale di Sassari.

La notizia dell’incidente nell’azienda agricola si è subito diffusa nel piccolo centro, dove la famiglia Manca è molto conosciuta e stimata da tutti. «Siamo molto scossi per l’accaduto – ha commentato la sindaca Sebastiana Moro – Adesso non ci resta che pregare e augurarci che Ernesto si riprenda al più presto».

