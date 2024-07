Comunità di Tinnura in festa per due giorni in onore di Sant’Anna, veneratissima patrona del paese e titolare della omonima chiesa. Una ricorrenza molto sentita in tutta la Planargia, con i fedeli che arrivano da diversi centri del circondario. Davvero molto nutrito è il programma delle celebrazioni religiose e delle manifestazioni civili promosse da Parrocchia, Proloco e amministrazione comunale. Si inizia giovedi 25 luglio alle 21. 30 presso il centro polivalente con la serata musicale in compagnia di Matteo Scano, giovane e poliedrico artista che intratterrà piccoli e grandi con balli di ogni genere.

Venerdi 26 luglio giorno centrale della festa , gli appuntamenti religiosi prevedono alle 10 e alle 17.30 la Santa Messa. Quella del pomeriggio sarà acompagnata dal suono sempre solenne di " Le Launeddas del Sinis" . Alle 22 concerto dei Niera, l’ apprezzato gruppo vocale e strumentale sassarese che eseguirà un vasto repertorio di brani in limba. A seguire ancora i balli in compagnia di Matteo Scano.

Gli organizzatori invitano tutti a visitare il paese dove troveranno adeguati punti ristoro.

