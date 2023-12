Dal 2 gennaio partirà un importante servizio per i diversamente abili e gli over 65 che non hanno auto propria o persone che possono accompagnarli per usufruire dell’assistenza sanitaria. Ecco allora il trasporto gratuito che non richiede la presenza di personale sanitario. Partendo dalle loro abitazioni, i cittadini potranno raggiungere presidi ospedalieri e riabilitativi, centro dialisi, ambulatori medici.

Nella comunicazione dell’area servizi sociali, la responsabile Claudia Bosu specifica i termini della nuova opportunità. Il servizio consiste nel trasporto andata e ritorno con eventuale accompagnatore. Quello di tipo sanitario riabilitativo è prescritto dalla Asl e può essere realizzato dall'azienda sanitaria in forma diretta o attraverso centri accreditati. Il trasporto nei centri dialisi, ospedali, ambulatori medici, è attuato sulla base delle richieste pervenute e con priorità per i dializzati.

Verrà erogato dal lunedi al sabato dalle ore 7 alle ore 20, previa prenotazione presso le strutture sanitarie. Solo successivamente sarà consentito il servizio di trasporto chiamando direttamente la ditta appaltatrice, comunicando luogo ed ora della visita. Per il primo utilizzo del servizio la richiesta va inoltrata ai Servizi Sociali e successivamente contattare direttamente la ditta Planargia in Movimento di Gabriele Piras ai numeri 3398030133 – 3206915274.

