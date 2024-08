Questa volta la fortuna ha baciato il proprietario della tabaccheria. A Terralba, nella rivendita di via Marceddì, festeggia il gestore: Battista Manis ritirerà un bottino da 150 mila euro. Un regalo inaspettato di fine estate. E questo grazie anche ai suoi genitori scomparsi da qualche tempo.

A raccontare la storia è lui stesso: «Ieri ho giocato la data di nascita di mio padre e quella di mia madre dopo che due settimane fa qualcuno a Milano mi ha rubato sia l’orologio sia la catenina con due medaglie dove erano stampati i volti dei miei genitori. E ho vinto».

Un segno? Chissà. Intanto in paese da ieri non si parla d’altro. «Farò anche tanta beneficenza», afferma Battista Manis. Nella sua tabaccheria negli ultimi anni sono state tante le vincite, anche importanti, tra Superenalotto, totocalcio e gratta e vinci. E spesso la fortuna ha baciato persone bisognose. A luglio di un anno fa un gruppo di amici ha vinto 70mila euro. Avevano giocato padri di famiglia in difficoltà, operai e ragazzi senza lavoro. A testa avevano speso appena 5 euro. Due anni fa invece, pochi giorni prima del Natale, c’è stata una vincita da 21 mila euro. Ma anche tante altre. L’imprenditore Battista Manis, che gestisce diverse tabaccherie sparse in varie zone dell’Isola, alcuni mesi fa è apparso in tv per raccontare come una delle sue dipendenti si era difesa durante l’incursione dei rapinatori all'interno della tabaccheria di Sassari.

