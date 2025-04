Sono il mantenimento dei tributi invariati, gli interventi nelle scuole e i 40 procedimenti avviati nel settore delle opere pubbliche per complessivi 30 milioni, la parte più rilevante del Documento Unico di Programmazione, che insieme al bilancio di previsione hanno avuto il via libera dal Consiglio comunale di Terralba.

Hanno votato a favore il gruppo di maggioranza e il consigliere Luca Marongiu, mentre gli altri consiglieri di minoranza Sebastiana Floris, Cristina Manca, Gabriele Espis e Alessandro Murtas hanno votato contro.

Prima deI dibattito, il sindaco Sandro Pili e tutti gli assessori Rosella Orrù, Andrea Grussu, Roberta Cicu, Maura Mura e Nilo Pinna, hanno illustrato le linee guida dello strumento finanziario e del Dup, riconfermando la loro idea di sviluppo della cittadina proposto nel programma elettorale.

«Scelte politiche che si intrecciano con le proposte derivanti dai vari finanziamenti Pnrr», hanno evidenziato gli assessori, «che da un lato rafforzano le possibilità di sviluppo, ma dall’altra portano la struttura amministrativa a dover gestire bandi e procedure complesse in tempi stretti e con il peso di una burocrazia sempre più pressante».

Sindaco e componenti dell’esecutivo hanno anche sottolineato il gioco di squadra, specificando come «ogni singolo intervento è pensato, progettato e realizzato non fine a stesso, ma estende i suoi benefici anche ad altri settori». L’assessore al Rosella Orrù nel presentare il bilancio, ha sottolineato com «tributi comunali, Imu e la tassa sul suolo pubblico sono rimasti inalterati e questo significa andare incontro alle esigenze dei cittadini».

Una delle parti più corpose del Dup è stata quella descritta dal vicesindaco Andrea Grussu, titolare delle opere pubbliche, che ha ricordato le decine di interventi in fase di progettazione, avvio e conclusione per trenta milioni di euro. Tra quelle più significative, Grussu ha evidenziato ad esempio quelle della mobilità lenta.

«I lavori in corso delle piste ciclabili», ha osservato il vice sindaco, «che andranno a favorire una maggiore sicurezza di ciclisti e pedoni, valorizzando le nostre aree e incentivando la pratica sportiva. Una delle piste, che contiamo di ultimare prima dell’estate, andrà a collegare il centro sportivo Remigio Corda. Un altro tema di grande importanza», ha aggiunto Grussu, «è la sicurezza delle scuole. Stiamo portando avanti tanti interventi, consapevoli che porteranno dei benefici non solo sul mondo della scuola, ma sull’intera comunità cittadina».

