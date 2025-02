Macchina organizzativa al lavoro per la manifestazione del carnevale terralbese “Su Mattisi de Coa” giunta alla 42° edizione ed in programma il 4 marzo. Ad affascinare sarà come di consueto l’allegra sfilata di carri e gruppi mascherati che attraverserà il centro cittadino ed è organizzata da amministrazione comunale, associazione Pro loco e dai gruppi storici mascherati con in testa gli storici “Storpions” e “Magic Group”.

Insieme a quelli locali è annunciata anche la presenza di gruppi provenienti da San Gavino e Guspini. Per i più grandi previsti momenti di divertimento dedicati ai più piccoli grazie alla partecipazione delle scuole primarie e del nido d’infanzia. Per organizzare questo evento collaborano d’Istituto Comprensivo, l’assessorato comunale all’Istruzione e la consulta giovanile comunale.

Ad affiancare il carnevale dei più piccoli si aggiunge quest’anno la gradita iniziativa di un concorso a tema per i creativi, studiato per coniugare divertimento, apprendimento e creatività. Gli organizzatori in questo caso non hanno ancora deciso la data, ma le opzioni al vaglio sono quelle di giovedì 27 febbraio o sabato 1 marzo.

