Era agli arresti domiciliari per un tentato furto a Marrubiu.

Ma il provvedimento del Tribunale non è bastato e nei giorni scorsi Serenella Dessì è tornata in azione a casa di due anziani: il colpo però è stato sventato dalle figlie del proprietario e la 51enne di Terralba è stata arrestata dai carabinieri.

Adesso si trova nel carcere di Massama e venerdì tornerà davanti al giudice per il processo per direttissima, deve rispondere di evasione e tentato furto.

Nei giorni scorsi due anziani in via S’Isca erano a cena quando si sono accorti che qualcosa non andava. Dalla camera da letto provenivano rumori insoliti, così le figlie di un anziano sono andate a controllare e hanno trovato Serenella Dessì intenta a rovistare nell’armadio. A quel punto l’hanno bloccata e hanno chiesto subito l’intervento dei carabinieri.

Serenella Dessì è stata arrestata in flagranza di reato; assistita dall’avvocato Fabio Costa è comparsa davanti alla giudice Silvia Palmas che ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere in attesa della prosecuzione della direttissima.

