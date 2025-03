Il recente rinnovo annuale delle cariche sociali in seno all’associazione di volontariato Livas, ha portato alla elezione di Simona Vacca, consigliera comunale e referente dell’associazione “La Coccinella”.

Ad affiancare la neo presidente sarà la vicepresidente Bonaria Porru, referente per i viaggi sociali, segretario è Remo Puzzuoli, tesoriere Giampaolo Lecca, nonché responsabile del servizio 118. Sandro Muntoni avrà la responsabilità della protezione civile, Salvatore Muscas è l’altro referente della protezione civile e secondo referente per i viaggi sociali, mentre Gian Luigi Sanna è il referente dei servizi sociali.

La storica "P.a. Livas", che si sta avvicinando pian piano al mezzo secolo di vita, continua ad essere un importante e fondamentale punto di riferimento per diversi importanti servizi di assistenza saniraia e di protezione civile non solo per la cittadina ma per tutto il territorio.

Un impegno portato avanti con scrupolo e grande senso di solidarietà dai tanti soci che collaborano e che rappresentano l’anima della associazione. La loro sede, situata presso la Casa del Volontariato, nell’ ex istituto tecnico di via Napoli, rappresenta un punto di riferimento costante per quanti hanno bisogno.

