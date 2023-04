Un incontro per la cittadinanza, le associazioni e gli operatori economici per spiegare la rimodulazione dei vincoli idrogeologici. Il Comune di Terralba organizza “Terralba può ripartire”, l’incontro pubblico al teatro comunale, in programma martedì quattro aprile alle 17.30.

Dopo i saluti del sindaco Sandro Pili e del consigliere regionale Emanuele Cera, si alterneranno gli interventi dei dirigenti dell’Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna, gli ingegneri Antonio Sanna e Marco Melis, che insieme al professore dell’Università di Cagliari Giovanni Maria Sechi illustreranno l’iter procedurale e normativo che ha portato alla redazione e all’approvazione della variante al Piano di assetto idrogeologico, con la rimodulazione dei vincoli nel centro urbano e nel territorio periurbano di Terralba. Seguirà il contributo dell’ingegnera Claudia Cenghialta, responsabile del Servizio pianificazione urbanistica, paesaggistica, edilizia privata e Suape del Comune di Terralba, che spiegherà il procedimento di variante e l’adeguamento del Piano urbanistico comunale in relazione alla variante al Pai, le nuove norme introdotte per la disciplina edilizia nelle zone oggetto di rimodulazione dei vincoli. A chiudere l’assemblea, l’assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu.

© Riproduzione riservata