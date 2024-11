Il potenziamento del servizio di Terralba, è stato annunciato dall’ufficio Ascot della struttura per l’Integrazione ospedale-territorio della Asl 5 di Oristano, con un incremento dei turni degli ambulatori straordinari di comunità territoriali.

Dalla prossima settimana il servizio ubicato in via Napoli, 3, sarà potenziato, con l’aggiunta di un ulteriore turno il giovedì, per un numero complessivo di 13 turni settimanali. Il calendario settimanale sarà allora così articoalto:

Lunedì, dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 19.00; martedì, dalle 8.00 alle 13.00, dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 20.00; mercoledì, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00; giovedì, dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 19.00 (due turni in contemporanea, con due medici presenti); venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 19.00; sabato, dalle 9.00 alle 14.00.

© Riproduzione riservata