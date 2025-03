Le diverse problematiche relative al personale, sono state al centro di una corposa interrogazione presentata in Consiglio comunale dai consiglieri di minoranza Gabriele Espis, Alessandro Murtas, Sebastiana Floris, Maria Cristina Manca e Loredana Sanna.

L’opposizione, ha posto una serie di quesiti al vice sindaco con delega al personale Andrea Grussu, partendo dal fatto che attualmente operano 45 dipendenti, con un organico ampiamente sottodimensionato. «I settori registrano tutti carenze – ha messo in luce la minoranza- impattando fortemente sul carico di lavoro dei dipendenti , chiamati a sempre maggiori sforzi per far fronte alla mole di lavoro».

Solo recentemente, fanno notare dall’opposizione, dopo 6 mesi di forti disagi è stato avviato il procedimento per la selezione in mobilità di un Istruttore amministrativo contabile per l’ufficio anagrafe».

Gli interroganti hanno chiesto anche notizie sulle progressioni e la mancata erogazione nei tempi congrui di buoni pasto, indennità, incentivi, produttività. I consiglieri domandavano anche di indicare quali le azioni che si intende porre in essere al fine di poter dare seguito alle assunzioni per ii servizi Gestione Risorse e Tecnico, ma pure se ci sia in programma di potenziare il servizio Sociale.

«Si, chiede di vigilare e profondere il massimo impegno – afferma la minoranza- affinché non si ripresentino in futuro le medesime criticità sopra evidenziate».

Nella sua articolata risposta il vicesindaco Grussu ha precisato: «Ci siamo trovati davanti a eventi drammatici e imprevedibili, accogliendo le legittime richieste di mobilità che anche se temporaneamente hanno indebolito la struttura amministrativa, senza considerare il cancro non ancora superato del comparto unico che sta facendo scappare i dipendenti dai Comuni. In queste situazioni l’efficienza della struttura amministrativa viene minata. A oggi, ha sottolineato Grussu, «credo che sia sotto gli occhi di tutti il notevole miglioramento in raggiunto con importanti risultati, ottenuti con il continuo e costante lavoro di squadra, dove i nostri dipendenti hanno sicuramente avuto un ruolo primario».

Con l’approvazione del bilancio di previsione previsto entro il mese di marzo, provvederemo ad altre due assunzioni categoria C per l’ufficio tecnico e e la gestione delle risorse. Sulle progressioni ricordo che quanti in possesso dei requisiti ne hanno hanno già beneficiato, mentre tutte le possibilità di incremento del fondo per il salario accessorio sono state colte.

Per quanto riguarda i buoni pasto, ha precisato ancora Grussu «da una verifica risulta che i dipendenti li hanno ricevuti sino a maggio 2024 e si provvederà alle nuove erogazioni con la massima priorità, compreso l’adeguamento, una volta assunta la nuova unità prevista per il mese di aprile».

© Riproduzione riservata