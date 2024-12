Compleanno speciale per la sezione Avis presieduta da Gianluigi Cadelano. Costituita nel 1984, ha compiuto 40 anni festeggiando il prestigioso traguardo nel corso di una manifestazione che è stata un grande momento di incontro e aggregazione fra quanti, in tutti questi anni, hanno portato avanti un lavoro prezioso al servizio di tutti.

Volontari sempre in prima linea per fronteggiare l’emergenza dettata dalla carenza di sangue, con tanti i cittadini “ storici” e quelli che hanno donato per la prima volta. L’intensa giornata ha preso il via con il ritrovo nella sede della casa del volontariato, dove sono state accolte le delegazioni ospiti provenienti da tutta la Sardegna.

Il corteo si poi spostato nella Chiesa Cattedrale per la celebrazione della messa da parte di don Mattia Porcu, al termine della quale è stata letta la preghiera del donatore. Al eatro civico, si è svolta la cerimonia ufficiale con la consegna delle benemerenze a quanti si sono distinti per il numero di donazioni. Il sindaco Sandro Pili, ha donato al presidente Cadelano una targa ricordo, che ha voluto essere anche un segno di ringraziamento per l’ indispensabile servizio svolto in favore della collettività.

Per le benemerenze d’oro sono stati premiati Federico Mancosu, Nicola Mussinano, Antonio Pianu, Gian Pietro Pili ( ex sindaco scomparso di recente), Pierpaolo, Porceddu, Carlo Putzolu, Luciano Tocco, Cinzia Zucca.

