La statua della Madonna Nostra Signora di Bonaria rubata a gennaio sarà restituita alla comunità di Terralba. Saranno i carabinieri di Oristano a riconsegnarla ai fedeli domani, mercoledì 21 agosto, nel corso di una messa nella chiesa di San Pietro Apostolo.

La statua era scomparsa dalla teca in vetro che la conteneva la notte del 19 gennaio: circa 60 centimetri di altezza, realizzata dall'artista Dina Pala era stata donata alla comunità da una famiglia di devoti. Erano stati alcuni passanti a segnalare il furto dopo avere notato che l'edicola votiva sulla strada est che porta alla borgata di Marceddì, era vuota. La vetrata era stata spaccata e la statua della Madonna portata via.

La notizia del furto aveva suscitato grande indignazione nella comunità, in particolare fra i pescatori della zona. Era lì da anni e per tutti era diventata un punto di preghiera, oltre che una tappa fissa della processione per la festa di Marceddì ad agosto. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Oristano, sono iniziate subito e dopo pochi giorni, in una zona non molto distante dalla teca, la statua era stata ritrovata. Ma in pessime condizioni: i sette frammenti recuperati sono stati restituiti all'artista per un'opera di restauro. In corso gli approfondimenti investigativi per individuare gli autori del furto.

