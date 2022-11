Arriva la firma. E per il ponte di Marceddì inizia una nuova vita. Domani negli uffici del Comune di Terralba verrà siglato il contratto tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sandro Pili e la ditta che si occuperà della ristrutturazione di quell’infrastruttura che dopo i lavori diventerà una strada vera e propria.

Un modo quindi per collegare senza problemi l’Oristanese e la costa di Arbus. Si è aggiudicata l’importante progetto la Sarda lavori srl di Tortolì. L’impresa è stata scelta tra le 66 che hanno partecipato alla manifestazione di interesse. Dopo la firma gli operai saranno pronti per iniziare i lavori.

Totale dell’investimento: sei milioni e duecentomila euro. Il primo milione e 200 mila euro è stato finanziato dalla Regione due anni fa. A febbraio scorso poi lo stesso Ente si era impegnato a inserire nella finanziaria altri 5 milioni di euro sempre per Marceddì, da distribuire nel triennio 2022-2024. Poi dal Governo era arrivato il via libera.

Gli operai ristruttureranno tutte le parti strutturali presenti in mare, vecchie e pericolose, ma anche quelle in superficie. Poi verrà rifatto il manto bituminoso e verrà installato il sistema di illuminazione. Prevista anche la segnaletica. La circolazione, una volta terminati i lavori, sarà a senso unico alternato. “Finalmente ci siamo - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Grussu -. L'intervento poteva iniziare anche prima, ma poiché la borgata quest’anno è stata presa d’assalto dai turisti, complici le belle giornate, abbiamo deciso di iniziare a novembre. Per il territorio sarà una svolta anche nell’ambito della promozione”.

