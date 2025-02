Buche nelle strade, marciapiedi dissestati, segnaletica stradale divelta o inesistente, danni all’arredo urbano, spazi del verde pubblico che avrebbero bisogno di manutenzione, alberi cadenti, guasti nell’illuminazione. Sono solo alcuni degli esempi di segnalazioni che da oggi potranno essere inoltrate in tempo reale dai cittadini terrabesi, all’amministrazione comunale.

La Giunta guidata dal sindaco Sandro Pili, con l’obiettivo di migliorare il servizio e garantire la sicurezza della viabilità cittadina e dei beni pubblici, ha infatti istituito uno sportello dedicato, al quale risponderà il personale dell’ ufficio patrimonio attraverso la mail: segnalazionistrade@comune.terralba.or.it, e telefonicamente, ai numeri: 0783 853041 - 0783 853042.

“E’ un servizio importante – afferma il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Andrea Grussu- che ci è parso necessario mettere a disposizione della comunità. Anche attraverso la sensibilità dei cittadini, possiamo essere tempestivamente informati su eventuali problematiche che possono verificarsi nel vasto perimetro del centro urbano e nelle campagne di Terralba e delle borgate di Tanca Marchese e Marceddì”.

Secondo gli intendimenti dell’amministrazione comunale, la struttura tecnica interverrà prontamente per la risoluzione di quanto segnalato e questo servirà anche come prevenzione, prima che le conseguenze di quanto segnalato diventi una situazione di grave pericolo per la stessa incolumità delle persone.

“Una volta preso atto della segnalazione- sottolinea ancora Grussu- ci potrà essere subito l’intervento dei tecnici e degli operai comunali. Se la situazione può essere risolta subito verrà fatto immediatamente. In caso di interventi più complessi, si metteranno i luoghi in sicurezza per intervenire successivamente, dopo aver prodotto tutti gli atti necessari.

“L’invito ai cittadini – aggiunge il vice sindaco- è quello di utilizzare questo servizio che serve a comunicare cose importanti, rispetto a quanto fatto sinora magari attraverso i social, strumento utilissimo ma che direttamente non era indirizzato al Comune. Questo poteva creare ritardi negli interventi che ora invece saranno assicurati in tempo reale”.

