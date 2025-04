Antonio Loi, 74 anni alle spalle di cui sessanta in barca, è stato eletto per la terza volta presidente del Consorzio pesca di Marceddì. L'elezione è avvenuta nella sede di Corru S’Ittiri. Resterà in carica fino al 2028.

Con 56 voti ha vinto su Andrea Atzori, Massimo Cau e Stefano Cocco, gli altri tre candidati.

«La riconferma per me è motivo di orgoglio - spiega Loi - Nonostante l’età ho tanta voglia di fare e di combattere per ottenere ciò che ci spetta. Mi aspettavo la nomina, sono sincero, ma non con così tante preferenze. Evidentemente anche i pescatori hanno riconosciuto il lavoro che sto cercando di portare avanti da anni».

Loi annuncia i prossimi obiettivi: «Vogliamo aprire nuovamente l'ittiturismo di Marceddì e far decollare l'allevamento di ostriche. Ormai ci siamo quasi».

Loi poi fa un appello alla Regione che ancora non è intervenuta per la pulizia straordinaria degli stagni: «Il caldo è arrivato, come del resto era previsto, ma le promesse sono rimaste solo sulla carta. Per noi la moria è vicina. La settimana prossima, visto che nessun operaio è al lavoro nei nostri canali nonostante gli annunci della settimana scorsa, ci faremo sentire in maniera eclatante».

