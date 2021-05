Un salto di qualità. Nella peschiera di Marceddì è entrato in funzione il nuovo stabulario acquistato recentemente dal Consorzio Pesca.

Ora i prodotti ittici come le vongole veraci, le arselle a cuore, i bocconi e le cozze vengono pescati ma anche insacchettati e venduti ai grossisti della provincia e non solo.

Per la prima volta quindi nei banchi dei mercati isolani vengono venduti i prodotti con il marchio del “Consorzio di Marceddì”. Obiettivo raggiunto insomma.

Si tratta di un percorso iniziato subito dopo l'elezione, a maggio scorso, del nuovo consiglio di amministrazione. Prima gli operatori hanno messo a norma diversi edifici della peschiera, poi hanno chiesto tutte le autorizzazioni per poter far funzionare lo stabulario dove lavorano circa 50 addetti. Una catena di montaggio che già sta avendo successo.

"In tanti stanno già acquistando i nostri prodotti - spiega il presidente del Consorzio Antonio Loi -. Per noi questo è un importante traguardo”. Un plauso per l'importante iniziativa imprenditoriale avviata da poco arriva anche dalla Legacoop: “Siamo molto soddisfatti per il grande lavoro che è riuscito a portare avanti il Consorzio di Marceddì - ha precisato Mauro Steri, responsabile pesca della Legacoop Sardegna -. Si tratta di una crescita aziendale che porterà sicuramente più reddito agli operatori. La Legacoop è sempre al fianco dei Consorzi associati per stimolarne la crescita”.

© Riproduzione riservata