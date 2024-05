L’ex vicesindaco Gigi Atzori che si era dimesso dall’incarico nell’estate scorsa lascia anche i banchi del Consiglio. Ha deciso di abbandonare la civica assemblea e nella riunione convocata per domani pomeriggio dovrebbe essere surrogato. Il condizionale è d’obbligo perché non è scontato che i candidati che non sono stati eletti nel gruppo attuale di maggioranza accettino di sostituire il dimissionario.

Nella stessa seduta i consiglieri dovranno discutere di un ‘altro importante punto all’ordine del giorno come lo scioglimento della compagnia barracellare, questione che ha animato molto la prima parte del mandato del sindaco Pierpaolo Pisu. Di fatto il nucleo di polizia rurale era ii congelato per via di un contenzioso che vede di fronte da tempo l'amministrazione comunale e la compagnia barracellare capeggiata da Angelo Atzori, che aveva preso il posto del dimissionario Pasqualino Flore.

Sempre nella scorsa estate infatti Il Consiglio comunale (maggioranza e minoranza si sono trovati d'accordo), avevano bocciato l’ingresso di 8 aspiranti barracelli, proposti per allargare la compagnia e da sommare ad altri 9 componenti, che avrebbe consentito alla compagnia di sopravvivere. Decisione in quell’occasione contestata dal capitano Atzori, in quanto a suo dire, il Consiglio avrebbe dovuto soltanto prendere atto della richiesta di allargamento.

Con la scelta di arrivare allo scioglimento della compagnia, l’amministrazione comunale pone di fatto la parola fine ad una esperienza nata con diversi auspici positivi e che all'inizio aveva creato tante aspettative ed entusiasmo.

