Il rumore sordo degli spari è risuonato in tutto il paese. Una, due fucilate esplose contro un'auto di passaggio in corso Impero, la strada principale di Tadasuni: un agguato in piena regola ai danni di Ugo Marceddu, allevatore 62enne di Ghilarza, rimasto miracolosamente illeso.

Sul misterioso episodio avvenuto sabato notte a Tadasuni indagano i carabinieri della compagnia di Ghilarza.

Nel paesino del Guilcier intanto è sempre più diffusa una certa preoccupazione: solo dieci giorni fa era stato messo a segno un attentato incendiario contro un allevatore.

