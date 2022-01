E’ svenuta in casa per via di un malore ed è rimasta così, priva di sensi, per ben tre giorni.

Ma alla fine la donna, un’anziana di 86 anni, è stata salvata dall’intervento dei carabinieri.

Disavventura a lieto fine a Mogoro, nell’Oristanese. L’episodio, avvenuto la notte di Capodanno, è stato reso noto solo oggi dai militari della locale Compagnia.

Un vicino che non riusciva a mettersi in contatto con la pensionata ha allertato i carabinieri che, giunti sul posto, dopo aver bussato ripetutamente, non hanno ricevuto risposta dalla donna. Quindi hanno deciso di scavalcare il muro di cinta e forzare la porta d’ingresso che era chiusa a chiave dall’interno.

Una volta in casa, hanno trovato l’anziana riversa sul letto e con vistose perdite di sangue provocate da problemi gastrici. Quindi hanno allertato i medici del 118, che hanno soccorso l’86enne e l’hanno trasportata al San Martino di Oristano.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata