Un secco “no” unanime è arrivato dal Consiglio comunale di Suni al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nelle campagne del paese. Si sono ritrovati d'accordo i gruppi di maggioranza del sindaco Massimo Falchi e quello di opposizione “Uniti per Suni” capeggiato da Pier Tonio Pinna, contro l'installazione indiscriminata di impianti di energie rinnovabili, in assenza di un progetto strutturato che abbia un vero ritorno per la comunità.

Più acceso, invece, il dibattito sulle delibere di approvazione di varie modifiche a regolamenti comunali approvati con i soli voti della maggioranza mentre l'opposizione si è astenuta.

Toni di scontro, invece, quando si è passati alla discussione relativa alle tariffe Tari per il 2023, con opposizione sul piede di guerra.

«È assurdo dire che le tariffe erano rimaste invariate – affermano all’unisono in una nota il capogruppo Pinna ed il consigliere Antonio Erre – mentre invece sono aumentate in maniera consistente dal 2021. Abbiamo dimostrato con le argomentazioni e i fatti che le tariffe hanno subìto un incremento dal 2021 fino al 14% per alcune tipologie di contribuenti. Aumenti che incideranno ancora una volta sulle tasche dei cittadini».

