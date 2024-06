Anche Solarussa da pochi giorni ha una centenaria: ha raggiunto l’importante traguardo Maria Giovanna Casu, che ha ricevuto gli auguri del paese e di tutta l’amministrazione comunale. Segno quindi che anche a Solarussa si vive bene.

«Per la nostra comunità quella di pochi giorni fa è stata una giornata bella e, per alcuni aspetti, storica - ha detto il primo cittadino Mario Tendas - perché si tratta di un’età invidiabile».

La centenaria, tanta amata da tutti i cittadini, era sposata con Italo Cuccu, deceduto da tempo. «Purtroppo le condizioni di salute dei Maria Giovanna Casu sono precarie ed è assistita da personale medico e paramedico con continuità - ha commentato ancora il sindaco - Anche per questo mi sento in dovere di porgere alla signora Maria, a nome mio e dell’intero Consiglio comunale, i migliori e più affettuosi auguri sia per le sue condizioni di salute che per aver raggiunto il secolo di vita».

