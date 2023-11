Fine dei disagi: a Solarussa l’acqua è nuovamente potabile.

Il sindaco Mario Tendas ha firmato un'ordinanza che revoca il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili.

Le analisi svolte prima da Abbanoa e poi dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della Asl di Oristano hanno rilevato il rientro dei parametri microbiologici nei limiti ammessi.

L’acqua quindi ora può essere utilizzata anche ai fini potabili e alimentari.

Il sindaco Mario Tendas commenta: «Mi scuso per l’inconveniente che non è dipeso dalla nostra volontà».

Il problema è sorto alcuni giorni fa a causa di un blocco dell’erogatore dell’ipoclorito di sodio, il disinfettante insomma. L'acqua immessa in rete era quindi sprovvista del cosiddetto cloro attivo. Per risolvere il problema Abbanoa aveva prontamente sistemato e riparato l’erogatore assicurando la presenza del disinfettante. La risorsa idrica però non poteva essere utilizzata fino alle nuove analisi.

© Riproduzione riservata