Scarpe e abbigliamento comodo, un paio di guanti e tanta forza di volontà. Decoro e pulizia con l’aiuto di tutto: a Solarussa torna l’Alliga day.

L’evento come sempre è promosso dal Comune guidato dal sindaco Mario Tendas con l’obiettivo di eliminare tutti i rifiuti sparsi nel territorio. Sarà un momento anche conviviale ma non solo: grazie alla generosità di tutti i cittadini che decideranno di dedicare un paio d'ore della loro giornata alla pulizia, il paese in cui vivono cambierà aspetto.

Per il Comune invece si tratta di un evento a costo zero. L’iniziativa ecologica si terrà sabato 20 maggio dalle 8. Il punto d’incontro per i partecipato è la piazza del Municipio dove saranno costituiti i vari gruppi. Non tutti i partecipanti infatti si dedicheranno a una zona ma a diverse, a seconda delle esigenze. Verranno pulite le aree più trafficate ma anche quelle raggiante solitamente dagli incivili.

Dal Comune fanno sapere che tutti i cittadini sono invitati a partecipare per contribuire alla pulizia del paese.

© Riproduzione riservata