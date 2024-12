È entrato a far parte del patrimonio comunale diversi anni fa e ora avrà finalmente un’utilità. L’ex casello idraulico che la Regione ha venduto al Comune nel 2015 al prezzo simbolico di 52 euro, all’ingresso del centro abitato di Solarussa e vicino alla Stazione dei Carabinieri, non diventerà più un centro di aggregazione come deciso anni fa, ma la sede del Gruppo comunale di Protezione Civile. Così ha deciso il Consiglio comunale guidato dal sindaco Mario Tendas.

Come si legge nella delibera con oggetto "l’acquisizione del ex casello idraulico presente in viale Siamaggiore", l’immobile, che negli anni è stato oggetto di diversi interventi di manutenzione straordinaria, come il rifacimento degli intonaci esterni, il rifacimento di parte degli impianti, la sostituzione degli infissi e la rimozione e bonifica di elementi in fibrocemento, rappresenta attualmente la struttura più adatta da destinare a sede del gruppo comunale di protezione civile in quanto è situato in una posizione strategica all’uscita dell’abitato in direzione Siamaggiore.

Presenta delle dimensioni e una distribuzione degli spazi all’interno idonei a fungere non solo da sede operativa, ma anche da locale d’appoggio delle strumentazioni e delle attrezzature in dotazione.

