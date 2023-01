Opportunità per le famiglie residenti a Ghilarza. In quanto Comune certificato ''Family in Italia'' e aderente al Network nazionale dei Comuni amici della famiglia, nella stagione 2022/23 le famiglie residenti possono infatti usufruire del programma “Ski Family in Trentino”, presentato dall'Agenzia di coesione sociale.

«Ski Family in Trentino – spiegano dal Comune - è il progetto pensato per le famiglie con figli minorenni, che prevede l'accesso gratuito per tutti i figli agli impianti di risalita aderenti al progetto, al costo degli skipass di mamma e papà».

Quattro le stazioni del Trentino (Monte Bondone, Passo Brocon, Pejo, Pinzolo) che hanno aderito all'iniziativa. In alternativa ai genitori, i bambini e i ragazzi possono essere accompagnati dai nonni, a fronte del pagamento dello skipass a tariffa intera da parte degli adulti.

Dal Comune quindi precisano: «L'agevolazione per le famiglie residenti in comuni certificati Family in Italia prevede la possibilità di sciare fino ad un massimo di tre giorni nella stessa località sciistica aderente al progetto. Per il primo giorno di vacanza, la famiglia acquisterà gli skipass sulla base del prezzo di listino applicato dall'impianto; per il secondo giorno di vacanza sarà applicato uno sconto del 50% sull'acquisto dello ski pass per i figli minorenni; l'ultimo giorno di vacanza viene riconosciuta la formula ''Ski Family'' (gratuità per i figli minorenni)».

