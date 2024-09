Il suggestivo scenario del Nuraghe di “Inus”, nel territorio di Siris, sarà anche quest’anno teatro principale della “EscursionTrail”, organizzata dall’associazione “Arrogapignoi” di Uras. Un appuntamento da non perdere per gli amanti delle escursioni e della natura.

Domenica, a partire dalle 8, quando ci sarà il ritrovo dei partecipanti, si svolgerà la terza edizione dell’evento. La partenza, invece, è prevista alle 9, con tre diverse opzioni, a seconda della tipologia di percorso e se con bici o meno. Con la mountain bike è previsto un percorso da 30 chilometri, con oltre 1000 metri di dislivello, e un altro da 23 chilometri (600 metri il dislivello); in alternativa la camminata, immersa nella natura, lunga 8 chilometri. Il percorso si snoderà nel territorio di Siris e in parte in quello di Morgongiori, con piccole novità rispetto all’anno passato. Al termine della mattinata immersa nella natura è in programma il pranzo “Arrogapignoi Style”, nella località di “Inus”.

