Ha riaperto nella giornata di ieri, al termine dei lavori di ammodernamento, l’ufficio postale di Sini.

Le opere di ristrutturazione sono state eseguite nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a mantenere la capillarità della presenza aziendale sul territorio, rinnovando gli uffici postali e ampliando l’offerta dei servizi a sportello nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti. Nella provincia di Oristano ad oggi sono 53 gli uffici postali interessati dal progetto, di cui 49 già operativi.

A Sini, come in altri 74 uffici postali della provincia, sono disponibili a sportello i “Certificati INPS” (Cedolino Pensione, Certificazione Unica e il modello “Obis-M”), i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina amministratore di sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito” e 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da ANPR, l’anagrafe nazionale della popolazione residente. Inoltre, anche a Sini è possibile presentare la richiesta di prima emissione o di rinnovo del passaporto.

Inoltre, nell’ambito degli interventi è stato realizzato uno sportello con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela. L’ufficio postale di Sini è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

© Riproduzione riservata