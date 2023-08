Ancora un prestigioso titolo di campione Europeo per l’ addestratore cinofilo di Ghilarza, Simone Sanna 36 anni, che con la sua Eter, border collie di 7anni, è salito sul gradino più alto del podio della rassegna europea a squadre di Agility dog classe Intermedi svoltasi in Danimarca. Per l’Italia è un risultato storico davanti alla Slovacchia, Repubblica Ceca e oltre 40 Nazioni con i suoi compagni di squadra Domenico Giovinetti, Enrico Collini e Denis Giovannelli.

Ora Sanna è atteso dal più importante evento dell’anno organizzato dalla Federazione Cinologica Internazionale, il Mondiale in Repubblica Ceca dal 4 all' 8 ottobre 2023. Una enorme soddisfazione per Simone, la sua famiglia e tutte le persone che lo hanno seguito, passo dopo passo, in questo percorso di crescita in una disciplina particolare e non facile, dove è necessario avere costanza e professionalità da vendere.

Il campione del Guilcier ha però ormai abituato tutti alle sue perfomance e sono evidenti l’orgoglio e la gioia per il cammino intrapreso, al fine di arrivare a questi risultati davvero eccezionali. Tanti traguardi per lui che cura questa passione nata da piccolo in famiglia, ammirando il padre cinofilo nella Polizia di Stato e imparando i trucchi del mestiere come le obbedienze di base nello sport dell'agility. Ha ottenuto da subito ottimi risultati con un cane di taglia piccola di nome Ivo.

«Ancora sono emozionato- afferma- e questi ottimi risultati mi sento di dire che sono anche il frutto del grande lavoro dei miei coach, che hanno creduto fin da subito in me e che ringrazio tanto». Ora per lui si aprono ulteriori i scenari e opportunità che con impegno e dedizione potrà cogliere.

