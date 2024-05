Alcuni mesi fa l’uscita dall’Unione dei Comuni della bassa Valle del Tirso, ora il Comune di Simaxis annuncia di aver deciso di essere autonomo anche per quanto riguarda la raccolta differenziata.

Questo se l’Unione non pubblicherà un nuovo bando, visto che il servizio è in deroga da più di un anno. È tutto scritto nella delibera di Giunta numero 29 con la quale il primo cittadino Giacomo Obinu demanda al responsabile dell’Area tecnica di conferire l’incarico a una ditta specializzata.

«Come ho scritto nel documento, a Simaxis i cittadini hanno avuto un aumento del 60 % - spiega il sindaco - senza avere però nessun servizio migliorativo. Anzi. Ecco perché non possiamo stare più a guardare. Ho espresso più volte forte preoccupazione per il notevole e ingiustificato aumento - va avanti il primo cittadino - come ho anche chiesto di avere notizie su un'eventuale progettazione del nuovo servizio, ma non ho avuto nessuna risposta. Ecco perché ho ritenuto opportuno e necessario valutare un’ipotesi alternativa al servizio offerto dall’Unione, procedendo in autonomia alla redazione di un’ipotesi progettuale e conseguente progetto di fattibilità che soddisfi le nostre esigenze».

I cittadini però possono stare sereni. Dal Comune di Simaxis fanno sapere infatti che per evitare l’insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria, il ritiro dei rifiuti continuerà senza interruzioni fino alla consegna del servizio di igiene urbana e raccolta domiciliare al nuovo operatore.

