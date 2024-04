Il Comune ha vinto il bando diversi mesi fa, ancora però la Regione non ha stanziato i soldi e gli amministratori ora sollecitano. A Simaxis la pista ciclabile non decolla. Le pratiche per la realizzazione dell’infrastruttura che per la prima volta collegherà il paese alla zona artigianale non possono andare avanti perché i soldi non sono ancora arrivati.

Si tratta di tre chilometri in tutto, esattamente dall’incrocio di via Gialeto e via Nenni fino ad arrivare a quello di via Tuveri, già percorsi ogni giorno da tanti ciclisti e pedoni.

«Si tratta di un’opera importante che realizzeremo grazie a un contributo regionale di 273 mila euro - ha detto il sindaco di Simaxis Giacomo Obinu - Siamo ancora però in attesa della liquidazione del finanziamento da parte dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici. Attendiamo la formazione della nuova Giunta, nel frattempo però i nostri tecnici chiederanno di avere i soldi quanto prima».

Una volta ricevute le risorse il Comune potrà procedere con la pubblicazione del bando per affidare i lavori. «Il progetto è già stato approvato, anzi, era una delle clausole per ottenere le risorse - ha detto ancora il sindaco - Si tratta di un’opera importante che i cittadini aspettano da tempo. Non ho intenzione di finire il mio mandato senza inaugurare la pista». Il progetto prevede anche il rifacimento di tutta l’illuminazione pubblica.

