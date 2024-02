Quella che inizialmente era un’intenzione ora è sulla carta. Durante il Consiglio di due giorni fa è stata approvata l’uscita del Comune di Simaxis dall’Unione della Bassa Valle del Tirso. Tante le motivazioni, una fra tutte i recenti attriti che il sindaco Giacomo Obinu ha avuto con il presidente Raimondo Deidda.

L’uscita è stata votata dall’intera maggioranza, la minoranza invece si è astenuta. Come prevede la norma però il Comune farà parte dell’Unione ancora per almeno un anno. Durante l’assemblea il primo cittadino ha dichiarato di non voler far più parte del gruppo guidato dal presidente Raimondo Deidda a causa, a suo dire, della poca attività che viene svolta all’interno degli uffici. Ma non solo. Ha ricordato anche che per un mese le porte della struttura di San Vero Congiu non sono state aperte a causa della mancanza di personale.

Motivo per il quale tantissime pratiche gestite dall'Ufficio Suape sono rimaste ferme per diverso tempo. Raimondo Deidda, presidente dell’Unione di cui fanno parte i Comuni di Allai, Ollastra, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Villanova Truschedu e Zerfaliu pochi giorni ha dichiarato che con l’uscita del Comune di Simaxis sarebbero stati rivisti tutti i servizi associati, come la raccolta differenziata e lo scuolabus.

© Riproduzione riservata