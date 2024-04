Il Comune di Simaxis è alla ricerca di nuovi barracelli.

I cittadini interessati a far parte della compagnia barracellare, attualmente formata da 25 unità compreso il comandante, possono presentare la domanda all’amministrazione comunale entro le 12 del prossimo 2 maggio.

Diversi i requisiti richiesti: aver raggiunto la maggiore età, avere la residenza nel Comune oppure essere nato a Simaxis oppure avere genitori residenti nel paese da più di tre anni. E ancora, non aver subito condanne, non essere stati espulsi da forze o corpi militarmente organizzati o destituito dagli uffici pubblici.

Se le domande saranno superiori ai post disponibili il Comune valuterà la conoscenza del territorio e l’aver fatto parte di altre compagnie barracellari. Il Comune ricorda poi che la carica di componente del gruppo è incompatibile con quella di componente del Consiglio comunale. I moduli per presentare la candidature sono disponibili sia in Comune sia sul sito istituzionale dell'Ente. L’obiettivo del Comune guidato dal sindaco Giacomo Obinu è quello di sorvegliare ancora meglio il territorio ma anche essere presenti in maniera massiccia durante qualsiasi emergenza.

