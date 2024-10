Il Comune di Simaxis è alla ricerca di nuovi barracelli. Sul sito istituzionale è stato pubblicato l’avviso firmato dal sindaco Giacomo Obinu. È la terza chiamata in pochi mesi, segno che nel territorio è necessaria la presenza di più sorveglianza. I cittadini interessati a far parte della compagnia, attualmente formata da 24 unità compreso il comandante, possono presentare la domanda all’amministrazione comunale entro il 4 novembre. Diversi i requisiti richiesti: aver raggiunto la maggiore età, avere la residenza nel Comune oppure essere nato a Simaxis oppure avere genitori residenti nel paese da più di tre anni. E ancora, non aver subito condanne, non essere stati espulsi da forze o corpi militarmente organizzati o destituito dagli uffici pubblici. Il Comune valuterà anche la conoscenza del territorio e l’aver fatto parte di altre compagnie barracellari. I moduli per presentare la candidature sono disponibili sia in Comune sia sul sito istituzionale. L’obiettivo del Comune è quello di sorvegliare ancora meglio il territorio ma anche essere presenti durante qualsiasi emergenza. Il mese scorso la compagnia ha perso un barracello. Era stato espulso dal Comune per aver avuto dei comportamenti consoni per il ruolo che svolgeva, così aveva dichiarato il sindaco.

