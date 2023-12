La realizzazione di una nuova rete per smaltire le acque meteoriche e tanto altro ancora. Nel Programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 approvato dal Comune di Simaxis durante l’ultimo Consiglio comunale, c’è anche la messa in sicurezza della zona Sa Pauli.

L'intervento sarà possibile grazie ai 200mila euro finanziati dalla Regione. «Con queste risorse riusciremo a intervenire solo in questa zona purtroppo - spiega il primo cittadino Giacomo Obinu - Si tratta però di quella più a rischio. Tante, anzi troppe volte, l’acqua è entrata dentro le case con tutti i disagi per chi ci abita. Quando piove in maniera violenta e improvvisa le strade si trasformano in fiumi. Con questo intervento dovremmo risolvere il problema».

Grazie ad altri 350mila euro che arrivano sempre dalla Regione, gli operai entreranno in azione per riqualificare via Rio Sant’Elena, zona periferica del paese che viene utilizzata giornalmente da chi fa jogging. Il Piano prevede inoltre interventi all’interno della chiesa di San Vero Congiu dove i calcinacci cadono un giorno sì e un giorno no.

Tra gli interventi più attesi anche la realizzazione della pista ciclabile che per la prima volta collegherà il paese alla zona artigianale: partirà dall’incrocio di via Gialeto e via Nenni fino ad arrivare a quello di via Tuveri. Tre chilometri in tutto che il Comune realizzerà grazie a un contributo regionale di 273mila euro. «Si tratta di un’opera importante - ha detto il sindaco - che i cittadini aspettano da tempo». Il Piano breve poi il rifacimento di tutta l’illuminazione pubblica.

