L’incubo allagamenti sta per finire. A Simaxis, dopo anni di disagi all’interno di tante abitazioni, a breve partiranno i lavori per mettere in sicurezza le zone che si trasformano in veri e propri fiumi quando la pioggia è abbondante. Si tratta di quattro vie del rione “Sa Pauli": Sardegna, Bosa, Sassari e Tempio. Qui vive un terzo del paese.

Le famiglie che abitano da quelle parti non contano le volte che hanno dovuto eliminare l’acqua dalle loro abitazioni. Il Comune di Simaxis tempo fa è risultato beneficiario di un contributo regionale di 200mila euro e pochi giorni fa c’è stata la firma della convenzione tra l’amministrazione e la Regione. Atto obbligatorio per il trasferimento delle risorse.

«Ora gli uffici sono al lavoro per la variazione di bilancio in modo da poter proseguire con l’iter burocratico», spiega l’assessore al Bilancio Nicola Cherchi, «che verrà fatta coincidere con l’assestamento e l’approvazione del rendiconto 2023. Il prossimo 26 agosto la documentazione verrà approvata durante il Consiglio comunale».

«Si tratta di una zona “stressata”, bonificata negli anni 40, poi lottizzata ed edificata», spiega il sindaco Giacomo Obinu, «Puntualmente però, quando piove, va in affanno. Ma ora grazie a queste risorse cercheremo di risolvere la problematica».

Gli uffici sono già al lavoro per selezionare il tecnico che si occuperà del progetto. «Molto probabilmente verrà realizzata una grande vasca sotto la strada che fungerà da accumulo dell’acqua piovana che poi verrà scaricata a valle», va avanti Obinu, «un modo per smorzare la piena. Eviteremo l’impianto di sollevamento che potrebbe guastarsi creando a quel punto ulteriori danni. Una volta redatto il progetto verrà pubblicata la gara per appaltare i lavori. Dai nostri calcoli l’intervento dovrebbe concludersi prima della stagione invernale, il periodo più critico».

© Riproduzione riservata