La spaccatura ora è ufficiale. Il sindaco di Simaxis Giacomo Obinu ha deciso di mettere alla porta l'ormai ex vice sindaco e assessore Marco Mottura. Il suo braccio destro insomma, che ora è un semplice consigliere di maggioranza.

È tutto scritto nell'albo pretorio del Comune dove è apparso il decreto con cui il primo cittadino ha revocato tutte le deleghe: Servizi Sociali, Politiche giovanili e Servizi scolastici. È stato nominato vice sindaco invece Matteo Olia, assessore allo Sport e Spettacolo.

Il primo cittadino non fa tanti giri di parole per spiegare il motivo della sua decisione: «Accordi presi precedentemente. L'assessore Matteo Olia aveva preso più o meno gli stessi voti di Mottura. Sarebbe dovuto succedere un pò prima ma per tutta una serie di motivi si è arrivati ​​ad ora». Nient'altro.

Nei corridoi comunali però le voci dicono altro. C'è chi racconta che tra i due i rapporti non sono idilliaci da tempo e che poche settimane fa c'è stata anche una discussione animata proprio in Comune. Lo stesso Mottura ammette e vuota il sacco: «Sì, mi veniva rimproverato di non essere presente in Comune spesso. Ma io non non dovevo timbrare nessuno cartellino, ero presente al bisogno. Lavorare stava diventando complicato a causa dei malumori presenti in Comune per tante ragioni. Negli ultimi anni non ho mai nascosto tutto ciò che non andava bene. Ora che non sono più assessore e vice sindaco sono più sereno. Ci sarò per tutti i cittadini che avranno bisogno di un aiuto».

© Riproduzione riservata