L’impatto è stato violentissimo. E ad avere la peggio è stato il centauro che questa sera, a bordo del suo maxi scooter, si è scontrato contro una Giulietta Alfa Romeo. L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso del San Martino in codice rosso, ha riportato diversi traumi e le fratture scomposte a entrambe le gambe,

L’incidente è accaduto sulla Provinciale 67, che da Fenosu porta a Simaxis: per cause ancora in corso di accertamento, c’è stato uno scontro violentissimo fra l’auto e la moto.

Il motociclista è rimasto a terra ferito e immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Il personale del 118 ha prestato le prime cure, poi il ferito è stato trasferito in codice rosso all’ospedale. Dai primi accertamenti le condizioni sono critiche per i vari traumi e fratture riportati, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e i vigili del fuoco di Oristano.

© Riproduzione riservata