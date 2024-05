Due arresti per l’aggressione a colpi di fucile ai danni di Davide Desogus, 28enne di Simaxis.

I carabinieri avevano seguito da subito la pista della droga e a distanza di cinque mesi, su richiesta della pm Sara Ghiani, la giudice Federica Fulgheri ha disposto la custodia in carcere per Francesco Nicolò Mascia, 27 anni di Uras e Stefano Corrias (37) di Villanova Tulo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Oristano, Corrias insieme a un altro complice (non ancora identificato) il 19 dicembre scorso aveva un appuntamento con Desogus (assistito dall’avvocato Carlo Pau) per l’acquisto di due chili di cocaina. Una volta arrivati al luogo dell’incontro, una stradina periferica, Mascia (difeso dall’avvocato Roberto Zanda) che fino a quel momento era rimasto nascosto, si avvicinò puntando il fucile contro Desogus, mentre gli altri gli intimarono di consegnare la droga. Ma il 28enne di Simaxis non acconsentì alla richiesta, anzi lanciò la busta con la droga in un canale e a quel punto venne esplosa la fucilata. I tre prima di fuggire riuscirono a portare via un chilo di droga, mentre Desogus fu soccorso da un amico e poi accompagnato all’ospedale.

I carabinieri dopo accurate indagini hanno ricostruito l’episodio e chiuso il cerchio nei confronti di Mascia e Corrias, finiti in cella. Sono accusati di rapina, lesioni, detenzione e spaccio di droga e porto di fucile in un luogo pubblico.

© Riproduzione riservata